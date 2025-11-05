Unidades nuevas mueven más del millón de personas: Samuel García

El gobernador Samuel García anunció este miércoles que los camiones de la nueva flota estatal "Muevo León" ya transportan diariamente a más de 1.2 millones de habitantes, asegurando que es un récord histórico para el transporte público de Nuevo León.

El anuncio se realizó durante la entrega de 14 unidades nuevas destinadas a la Ruta 222 Las Flores – Misión Real – Guerrero, que conecta los municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca.

El evento se llevó a cabo en la Explanada Cultural frente al Palacio de Gobierno, con la presencia de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

De 1,500 a 4,000 camiones en cuatro años

El mandatario estatal destacó el cambio radical en la movilidad de la entidad en tan solo cuatro años de administración, contrastando la situación actual con la que se recibió al inicio de su gestión.

"Los neoloneses hace 4 años no teníamos camiones suficientes; nos habían dejado mil 500 camiones para 5 millones de habitantes. El monto que usábamos como regla era que Nuevo León no tenía la capacidad de mover a más de un millón de personas en transporte público", señaló García.

"Hemos adquirido 4 mil nuevos camiones, sin contar la expansión del Metro y TransMetro”.

El mandatario indicó que más de un millón de personas se transportan diariamente en las nuevas unidades que han sido un récord en el rubro de movilidad en la entidad.

"Hoy tan solo los camiones verdes ya mueven a más de 1 millón 200 mil personas".

El gobernador enfatizó que este logro permite que, sin contar el Metro y TransMetro, el gobierno pueda movilizar al 25% de su gente en autobuses equipados con clima, internet y alta seguridad.

Por su parte, el director general de Metrorrey y encargado del IMA, Abraham Vargas Molina, explicó que la entrega de unidades impulsa la reestructuración integral de rutas urbanas, con el objetivo de optimizar el servicio sin sacrificar la cobertura.

"Señor gobernador, ya alcanzamos el 60 por ciento de la reestructura; para fin de año estaremos prácticamente en el 80 con estas unidades que siguen llegando de bajas emisiones y también algunas de ellas eléctricas hechas en Nuevo León", afirmó Vargas.

En materia de seguridad, el gobernador resaltó el papel de Fuerza Civil en la vigilancia del transporte público.

"Quien la hace la paga porque el 80 por ciento se juzga, se procesa y con sentencia va a la cárcel", advirtió sobre los delitos patrimoniales, sexuales y de acoso.

"Vamos a lograr la mejor movilidad posible, vamos a hacer la línea del Metro más larga del continente; vamos a renovar todos los camiones viejos por nuevos verdes con internet y clima, y además van a tener la mejor seguridad del país con nuestra policía. Eso es Nuevo León en tiempo y forma”, concluyó el mandatario estatal.

