Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_05_at_6_09_21_PM_6884b9df0b
Nuevo León

Unidades nuevas mueven más del millón de personas: Samuel García

El gobernador anunció la nueva flota de camiones transportan diariamente a más de 1.2 millones de habitantes, asegurando que es un récord histórico

  • 05
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García anunció este miércoles que los camiones de la nueva flota estatal "Muevo León" ya transportan diariamente a más de 1.2 millones de habitantes, asegurando que es un récord histórico para el transporte público de Nuevo León.

El anuncio se realizó durante la entrega de 14 unidades nuevas destinadas a la Ruta 222 Las Flores – Misión Real – Guerrero, que conecta los municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca. 

El evento se llevó a cabo en la Explanada Cultural frente al Palacio de Gobierno, con la presencia de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.09.21 PM.jpeg

De 1,500 a 4,000 camiones en cuatro años

El mandatario estatal destacó el cambio radical en la movilidad de la entidad en tan solo cuatro años de administración, contrastando la situación actual con la que se recibió al inicio de su gestión.

"Los neoloneses hace 4 años no teníamos camiones suficientes; nos habían dejado mil 500 camiones para 5 millones de habitantes. El monto que usábamos como regla era que Nuevo León no tenía la capacidad de mover a más de un millón de personas en transporte público", señaló García.

"Hemos adquirido 4 mil nuevos camiones, sin contar la expansión del Metro y TransMetro”.

El mandatario indicó que más de un millón de personas se transportan diariamente en las nuevas unidades que han sido un récord en el rubro de movilidad en la entidad.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.10.41 PM.jpeg

"Hoy tan solo los camiones verdes ya mueven a más de 1 millón 200 mil personas".

El gobernador enfatizó que este logro permite que, sin contar el Metro y TransMetro, el gobierno pueda movilizar al 25% de su gente en autobuses equipados con clima, internet y alta seguridad.

Por su parte, el director general de Metrorrey y encargado del IMA, Abraham Vargas Molina, explicó que la entrega de unidades impulsa la reestructuración integral de rutas urbanas, con el objetivo de optimizar el servicio sin sacrificar la cobertura.

"Señor gobernador, ya alcanzamos el 60 por ciento de la reestructura; para fin de año estaremos prácticamente en el 80 con estas unidades que siguen llegando de bajas emisiones y también algunas de ellas eléctricas hechas en Nuevo León", afirmó Vargas.

En materia de seguridad, el gobernador resaltó el papel de Fuerza Civil en la vigilancia del transporte público. 

"Quien la hace la paga porque el 80 por ciento se juzga, se procesa y con sentencia va a la cárcel", advirtió sobre los delitos patrimoniales, sexuales y de acoso.

"Vamos a lograr la mejor movilidad posible, vamos a hacer la línea del Metro más larga del continente; vamos a renovar todos los camiones viejos por nuevos verdes con internet y clima, y además van a tener la mejor seguridad del país con nuestra policía. Eso es Nuevo León en tiempo y forma”, concluyó el mandatario estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
Whats_App_Image_2025_11_06_at_12_45_17_AM_a2847135d1
Las Águilas de la Preparatoria 9… ¡‘Vuelan’ alto!
Whats_App_Image_2025_11_06_at_1_12_37_AM_32d1905f85
Ampliará en Monterrey Regio Ruta; van 730,000 beneficiados
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T135954_105_13029faeb0
Impulsa Nava cercanía de ciudadanía con C4 mediante visitas
EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×