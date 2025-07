Unirá alcalde de El Carmen policía local con Fuerza Civil

El presidente municipal de El Carmen, Gerardo de Maza, informó que habrá una fusión de su policía local con Fuerza Civil, tras denunciar una falta de reclutamiento en sus filas policiales.

En entrevista para El Horizonte, De Maza indicó que tuvo charlas con el gobernador del estado, Samuel García, con quien acordó hacer este trabajo conjunto para mejores resultados en cuestión de seguridad.

“Yo busqué el acercamiento con el gobernador para que nos apoyara, porque estábamos batallando con el reclutamiento y la administración pasada no nos dejó ni un vehículo, ni personal, así que poco a poco hemos ido subiendo.

“Y con el tema de que Fuerza Civil es una policía de primera, pues el gobernador quiere seguir subiendo en números, entonces yo le pedí que me apoyara e incluso le ofrecí una delegación para que la usara Fuerza Civil y él me dijo que si hacíamos un convenio de colaboración y le dije que sí, porque si le estaba pidiendo la ayuda, no me iba a negar a esto”, dijo el alcalde.

Puntualizó que uno de los mandos de Fuerza Civil, de nombre Carlos Gerardo Rodríguez, pasará a ser secretario de Seguridad Pública en su municipio y Héctor Vaquera, quien era el titular de esta dependencia, pasó a ser subsecretario.

Será a inicios del mes de agosto que el cabildo del municipio del Carmen oficialice el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad.

“Vamos a hacer un tipo híbrido, no sé a ciencia cierta cómo lo vamos a trabajar, pero tenemos las mejores ganas de hacer sinergia.

“Pero el mando no lo pierde el alcalde; el secretario de seguridad pública que está va a ser apoyado por Fuerza Civil y es un oficial de Fuerza Civil, pero sigue estando a mis órdenes”, agregó el alcalde.

Comentarios