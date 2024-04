Vagabundo que cambió de look, se reencontrará con su familia

“Yo estaba en mi trabajo y me dice un compañero: 'Mirta el vagabundo está viendo tu carro, muévelo, no le vaya a hacer algo', y él lo observa de buena manera y a mí se me hizo buen gesto y dije: 'lo voy a grabar, porque no todos los días se ve eso', y lo subí a TikTok y le puse una canción así media tristecilla, y toda la gente: 'Dale una vuelta, dale una vuelta' (…) Después subí el segundo video, donde ya va de copiloto y a todos les encantó”, relató Andrés.