Nuevo León

Ve MC a Mariana y Colosio como las cartas fuertes para el 2027

El líder de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez, asegura que Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio son los más competitivos para la gubernatura en 2027

  • 02
  • Septiembre
    2025

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos, aseguró que las figuras más competitivas de cara a la gubernatura en 2027 provienen de su propio partido.

Entre los perfiles que encabezan las preferencias ciudadanas mencionó a Mariana Rodríguez y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

De acuerdo con el dirigente, diversas encuestas recientes colocan a ambos políticos como los de mayor reconocimiento y aprobación entre los electores, incluso por encima de personajes de otros partidos.

Encuestas respaldan a Mariana y Colosio

Martínez destacó que, pese a la crítica hacia Movimiento Ciudadano en algunos medios, los números confirman que las figuras con mejor posicionamiento son las naranjas.

“En una encuesta publicada por un medio tradicional, muy crítico del Gobierno y de Movimiento Ciudadano, se señaló que los perfiles más conocidos y con mejor aprobación son de nuestro partido. Ahí estaba Mariana Rodríguez, estaba Luis Donaldo Colosio, y en media tabla aparecía Héctor García”, explicó.

Alianza con PAN, sí; con PRI, imposible

El líder emecista reiteró que Movimiento Ciudadano mantiene abierta la posibilidad de competir en coalición con el PAN, pero descarta cualquier acercamiento con el PRI, al que calificó como el partido con mayor nivel de rechazo en la entidad.

“Con el PRI ni a la esquina. Una alianza con ese partido está completamente descartada”, sostuvo Martínez.

Las declaraciones surgen en respuesta a versiones del PAN que colocan al priista Adrián de la Garza como puntero en las preferencias electorales.

Frente a ello, Martínez defendió que Movimiento Ciudadano sigue siendo la fuerza con mejores cartas en el estado.

En julio pasado, el propio dirigente había revelado que el partido analizaba una posible coalición para conservar la gubernatura, retener diputaciones y expandirse en alcaldías, dejando claro que el Revolucionario Institucional está fuera de toda negociación.


