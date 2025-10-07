Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural

El Fraccionamiento Catujanes, ubicado en el sur de Monterrey, se habría construido sobre una cañada a la que no se le dio una canalización adecuada, lo que provocó inundaciones y daños el pasado 25 de septiembre, hecho que luego derivó en la muerte de un bebé de siete meses, según acusaron vecinos y expertos.

La imagen aérea de la zona muestra cómo una cañada, que es caída natural del agua de la Sierra de la Silla, se ve interrumpida súbitamente por el fraccionamiento.

Además, la imagen revela que la casa dañada donde falleció el bebé está justo continuando la dirección del agua de la cañada interrumpida.

De hecho, El Horizonte tiene en su poder un documento de Desarrollo Urbano de Monterrey en el que se le pide a la desarrolladora Trazzo Urbano, de IDEI, que mejore obras hidrológicas precisamente porque esa es una zona de altos escurrimientos.

Pero para tener la certeza de lo que realmente sucedió y, sobre todo, para deslindar responsabilidades, vecinos, colectivos y expertos exigen que se realice una investigación profunda, especialmente en materia hidrológica.

Y es que los vecinos del lugar temen que una situación de esta naturaleza vuelva a repetirse y se registre otra tragedia, sobre todo si el daño tiene su origen en que los escurrimientos de agua no están bien reconocidos, canalizados y con suficiente capacidad.

Este fraccionamiento fue desarrollado por la empresa Trazzo Urbano, subsidiaria de Grupo Internacional de Inversiones (IDEI), cuyos permisos se tramitaron ante Desarrollo Urbano de Monterrey en el 2018.

Luis Olmos, del Colectivo Atentos Monterrey Sur, y Martha Montemayor, de Unidos por el Huajuco, y, además, regidora de MC en Monterrey, señalaron que el fraccionamiento Catujanes está en un área de fuertes escurrimientos y de cañadas.

“Totalmente, la zona del Huajuco es una zona, tú ves la conformación topográfica, pues, somos un arroyo en medio de dos tiras de montañas".

“Entonces, se está desarrollando ahí, pues se tiene que hacer con todas las medidas de mitigación adecuadas; muchas no se han tomado, hay muchas cosas que no se han hecho bien”, dijo Montemayor.

“Yo no podría asegurar que fue una negligencia, pero muy probable (que se construyó en cañada) que en los desarrollos se fueron autorizando en el paso del tiempo; estamos hablando desde hace 30 años que, pues, hay muchos fraccionamientos ahí, en la zona, pues no se debieron haber ido autorizando y algunos, pues, se fueron construyendo y creciendo; eventualmente, pues, lo que eran los planos originales, pues, terminaron siendo modificados”, secundó Olmos.

El pasado 25 de septiembre, una fuerte tormenta azotó la zona metropolitana, pero se acentuó en la zona sur, donde el agua proveniente del Cerro de la Silla escurrió y se metió a casas y patios, provocando el derrumbe de una barda.

Al caer la barda, la corriente siguió hacia viviendas de la colonia Bosques del Vergel, donde repentinamente entró a una casa donde estaba el bebé Glafiro Santiago Tamez, quien resultó lesionado y, tras estar siete días en un hospital privado, murió el pasado sábado.

Este lunes, El Horizonte publicó que vecinos exigían un peritaje de los hechos.

Este lunes, esa exigencia creció, pues los vecinos mostraron temor de que la situación de riesgo se recrudezca en siguientes lluvias.

“Sí queremos saber qué pasó, más que todo esa es nuestra preocupación, saber cuál fue la causa principal y si hay el riesgo en al menos ese punto, ¿verdad?".

“Y en lo que respecta, pues todo lo que es este el Huajuco, pues sabemos que, pues este, todos los que nos vamos a vivir ahí sabemos que cuando hay una lluvia importante, pues tratamos de evitar ciertos cruces por la saturación de agua”, dijo Olmos.

Estudio hrológico

El experto en hidrología Ricardo Cavazos, quien es integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, afirmó que el problema en fraccionamientos como Catujanes es que los colectores son insuficientes y son desviados, es decir, que como se construyen cada vez más viviendas, los canales reconducen a otras zonas y, cuando llueve, el agua reclama su camino.

Por lo tanto, afirmó que para corregir, se debe realizar un estudio hidrológico que dé elementos e información de lo que tiene que ser corregido.

