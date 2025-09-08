Cerrar X
detenido_delitos_plagio_menor_30aa82746d
Nuevo León

Vinculan a sujeto por privación ilegal de la libertad a menor

Juez vincula por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores al hombre que se llevó a una niña a hotel en el centro de Monterrey

  • 08
  • Septiembre
    2025

Al reiniciar la audiencia diferida, el juez de control vinculó por dos delitos al sujeto que plagió a una menor de 10 años en el centro de Monterrey.

La audiencia inicial contra el detenido Juan Manuel, realizada el pasado 2 de septiembre, fue diferida por petición de la defensa.

La prórroga se concedió debido a que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para allegar pruebas a favor del acusado.

Al reiniciarse la audiencia y tras analizar los argumentos de los defensores y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó la existencia de elementos suficientes en su contra.

De esta manera, el juzgador dictó auto de vinculación por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores.

Además, dictó como medida cautelar prisión preventiva y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En base a las investigaciones, trascendió que el inculpado presuntamente privó de su libertad a una niña de 10 años.

La menor se encontraba vendiendo dulces en la avenida Madero.

El detenido la sujetó de la mano y la obligó a acompañarlo, pero fue detenido minutos después tras ser ubicado por las cámaras de seguridad del C4 de Monterrey.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_2361cbcf2d
Multan a Carter con $57,222 dólares por escupir a Prescott
aerh_279da28fa6
Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025
EH_FOTO_VERTICAL_17_e7741c4b5c
Aseguran tractocamión con 63,000 litros de huachicol en Tabasco
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×