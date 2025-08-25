Visitará Samuel la mañanera de Sheinbaum de cara al Mundial
El gobernador de Nuevo León, Samuel García visitará la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para informar los avances en el estado de cara al Mundial
A 290 días para el Mundial 2026, continúan los preparativos para el evento de fútbol más esperado para los aficionados del deporte.
Y es por lo que, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, informó de la visita del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus, al Palacio Federal para hablar de los avances que se ha proyectado en cada estado.
Las declaraciones serán mediante la mañanera junto a la jefa de gobierno, Clara Burgada, y se espera que se lleve a cabo esta semana o a inicios de septiembre.
"La está preparando la secretaria Rosa Icela, creo que ya terminaron, pues muchisimos detalles que estaban asociados al Mundial.
"Y no se si está semana o la proxima semana y ya le estaremos presentando todo aquí", finalizó Sheinbaum.
