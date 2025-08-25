Visitará Samuel la mañanera de Sheinbaum de cara al Mundial

A 290 días para el Mundial 2026, continúan los preparativos para el evento de fútbol más esperado para los aficionados del deporte.

Y es por lo que, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, informó de la visita del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus, al Palacio Federal para hablar de los avances que se ha proyectado en cada estado.

Las declaraciones serán mediante la mañanera junto a la jefa de gobierno, Clara Burgada, y se espera que se lleve a cabo esta semana o a inicios de septiembre.

"La está preparando la secretaria Rosa Icela, creo que ya terminaron, pues muchisimos detalles que estaban asociados al Mundial. "Y no se si está semana o la proxima semana y ya le estaremos presentando todo aquí", finalizó Sheinbaum.





