Nuevo León

Vuelca camioneta, tira semáforo y cámaras en San Pedro

Se registró la volcadura de una camioneta en color blanco, en el cruce de la avenida Rio Moctezuma y José Vasconcelos en el municipio de San Pedro

  • 29
  • Septiembre
    2025

Se registró la volcadura de una camioneta en color blanco, en el cruce de la avenida Rio Moctezuma y José Vasconcelos en el municipio de San Pedro. 

La conductora de aproximadamente 31 años de edad, no sufrió de lesiones y logró salir por sus propios medios del vehículo. 

Aunque, en su camino se llevó un semáforo y tres cámaras de seguridad del municipio. 

En la zona la vialidad se vio afectada, ya que se cerró en su totalidad la circulación donde ocurrió el accidente. 

En el lugar acudieron servicios municipales para hacer el retiro del semáforo y recuperar la vialidad en la avenida.

