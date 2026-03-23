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Tamaulipas

Abarrota Polyforum por cuarto informe de Gobernador de Tamaulipas

Este complejo se vio repleto una hora antes de recibir al mandatario estatal para llevar a cabo la glosa de su cuarto año de administración

  • 23
  • Marzo
    2026

Los asistentes de la cuarta rendición de cuentas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, saturaron el estacionamiento del Polyforum “Dr. Rodolfo Torres Cantú” previo al arranque de su mensaje.

Complejo repleto previo al cuarto informe de Gobierno Estatal

Este complejo, que cuenta con distintos edificios del gobierno del estado, como es el Congreso de Tamaulipas, ubicado en el cruce de la avenida De la Independencia y el boulevard  Praxedis Balboa en Ciudad Victoria, se encontró repleto desde una hora antes del informe del mandatario estatal.

La cita fue a las 13:00 horas de este martes en el recinto antes mencionado; posteriormente, Villarreal ingresó al foro y realizó una caminata pegada al barandal de los asistentes, saludando y abrazando a los ciudadanos de la entidad.

Hasta llegar al frente del escenario y rendir los honores a la bandera antes de comenzar con el mensaje de los avances que se han realizado a lo largo de estos cuatro años de su administración frente al frente del Estado.


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