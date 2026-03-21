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Tamaulipas

Alistan eventos de Semana Santa en 'La Playita' en Reynosa

El alcalde de Reynosa anunció que durante el periodo de Semana Santa y los días posteriores se llevará a cabo una serie de actividades recreativas

  • 21
  • Marzo
    2026

El alcalde de Reynosa anunció que durante el periodo de Semana Santa y los días posteriores se llevará a cabo una serie de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar.

Entre los principales atractivos destaca el área conocida como “La Playita”, ubicada sobre la carretera Ribereña, en el bordo del río Bravo, donde se concentrarán diversos eventos artísticos y espectáculos de carácter local, nacional e internacional.

El edil informó que dentro del programa se contemplan actividades como béisbol y box, además de otras presentaciones que se darán a conocer conforme avance la temporada, con la intención de atraer visitantes y ofrecer opciones de entretenimiento para todas las edades.

Asimismo, señaló que en algunos espacios se aplicará un cobro simbólico, destinado al mantenimiento de las instalaciones, mientras que otras actividades serán completamente gratuitas para facilitar el acceso de la población.

En materia de seguridad, el presidente municipal adelantó que se implementarán restricciones en ciertas zonas, particularmente en “La Playita”, donde no se permitirá el ingreso de vehículos tipo razzer o unidades 4x4, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar la integridad de los asistentes.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa: “Estamos preparando la Playita, va a haber bastantes eventos ahí disponibles, tenemos el béisbol, viene el box, tenemos eventos muy padres de talla nacional e internacional que van a estar en Reynosa para que la gente venga a disfrutar. La verdad es que tenemos bastantes eventos, en su momento lo van a saber. En la Playita va a haber un cobro simbólico, es para darle mantenimiento al área y la puedan seguir utilizando todos los reynosenses, es algo mínimo y los invitamos para que vengan con sus seres queridos, va a estar muy padre. Obviamente va a haber restricciones con el tema de los razzer y el tema de los 4x4, para que nadie se lastime, no van a estar permitidos en varias áreas”.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para disfrutar de estos eventos en compañía de sus familias, destacando que se busca ofrecer un ambiente seguro y ordenado durante esta temporada vacacional.


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