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Coahuila

Cámaras son una herramienta para brindar seguridad: González

Afirmó el legislador tras los hechos recientes en los que se han presentado muertes de clientes de algunos bares en Saltillo y Torreón

  • 06
  • Abril
    2026

Para el diputado priista Felipe González Miranda, la presencia de cámaras de vigilancia, a pesar de la controversia, es una herramienta que brinda seguridad a quienes asisten a los bares y antros de Torreón.

“En la gran mayoría de los antros en Torreón cuentan con cámaras tanto en el exterior como el interior, y esto genera certeza. Ha habido controversias, pero al final las cámaras son una extraordinaria herramienta para derivar responsabilidades en todo caso”.

Dijo que tras los hechos recientes en los que se han presentado muertes de clientes de algunos bares en Saltillo y Torreón, se debe dar claridad a la Fiscalía para que se cumpla con la ley, incluso a través de una legislación que obligue a ello.

“Este Congreso se ha caracterizado por ser un Congreso progresista, en lo personal buscamos que sea así, ser propositivos, no solamente críticos, pensando a futuro, que genere condiciones reales y que impacte en la vida real de los ciudadanos en mejores condiciones de vida y esto es por supuesto una excelente idea para poder plasmar en la ley."


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