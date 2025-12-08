Podcast
Nacional

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo titular del CCE

José Medina Mora Icaza aseguró que entre los principales retos de su gestión destacan la revisión del T-MEC para buscar mejores condiciones para México

  • 08
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes en el Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en sustitución de Francisco Cervantes.

Mediante sus redes sociales, la mandataria informó su reunión con Mora Icaza.

“Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre será presidente del Consejo Coordinador Empresarial”, escribió.

Medina Mora adelantó que entre los principales retos de su gestión destacan la revisión del T-MEC para buscar mejores condiciones para México y la reactivación de la inversión para impulsar el crecimiento económico.

También hizo énfasis en la importancia de mantener la apertura y el diálogo entre el sector empresarial y el gobierno federal.

El empresario encabezará al CCE durante el periodo 2026–2029, liderando a las principales cámaras y asociaciones del empresariado mexicano en un momento clave para la economía nacional.


