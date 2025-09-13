Afirman que no habrá puente escolar en Tamaulipas

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, confirmó que no hay suspensión de clases en Tamaulipas, lo anterior al ser cuestionado respecto a la celebración del tradicional grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre, dijo que se trabajará el lunes y se descansará el martes.

“Vamos a conmemorar el desfile de la independencia, a disfrutar a los más de 800 alumnos de primaria 600 alumnos de secundaria y disfrutar del desfile, es un desfile militar, pero aclarar que el lunes si hay clases, pero el martes es libre”, explicó.

Durante este viernes trabajadores de la educación publicaron en sus redes que la secretaría de Educación, ya había autorizado a través de un memorándum, la suspensión de clases y que reanudarían hasta el miércoles 17 de septiembre, en los noveles de preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, el titular de la dependencia en el estado, dijo que el calendario escolar no lo contempla.

Así mismo Valdez García exhortó a los padres de familia para que acudan este martes 16 de septiembre a disfrutar del desfile conmemorativo de la independencia de México porque ya el miércoles las y los estudiantes deberán de presentarse a las aulas para continuar con las actividades académicas de manera normal.

El calendario escolar 2025-2026, contempla 285 días de clases para la educación preescolar, primaria y secundaria en México, mientras que las escuelas normales y otras instituciones para la formación de maestras y maestros tendrán un calendario de 190 días.

