Alcalde de Reynosa denuncia ataques mediáticos

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, denunció ser objeto de una campaña de ataques mediáticos que, según afirmó, son impulsados por grupos financiados por otras instancias.

Aunque no mencionó nombres ni apellidos, el presidente municipal atribuyó estas acciones a represalias por denuncias que él mismo presentó en noviembre del año pasado contra personajes del ámbito político.

“Quiero decirles que todos los ataques que hemos estado recibiendo emanan de unas denuncias que pusimos a ciertos personajes en el mes de noviembre. A raíz de esas denuncias que se presentaron comenzaron a atacarnos”, declaró el edil.

Peña Ortiz aseguró haber recibido información que apunta a un presunto acuerdo entre diputados locales originarios de Reynosa para votar en contra de la Ley de Ingresos del municipio, con la finalidad de evitar su aprobación.

Esta acción, indicó, derivó en que la legislación fiscal vigente permanezca sin cambios, bajo los mismos términos establecidos durante administraciones anteriores.

“No sé si se acuerdan, pero cuando iniciaron todos esos ataques también hubo públicamente una negación de parte de ciertos actores políticos para pasar la Ley de Ingresos del municipio. Dijeron que votaron en contra de la Ley de Ingresos de un servidor, ya lo habían hablado y nos habían criticado de que iban a votar en contra de todo y lo hicieron”, expresó.

Uno de los puntos que mencionó fue el cobro a salones de fiestas, comúnmente conocidos como palapas, cuyo esquema tarifario, aseguró no ha cambiado en la última década.

“Si votaron en contra de todo significa que no hubo modificación, y no han habido modificaciones en muchos años sobre el tema de las palapas, por ejemplo. Entonces, en los últimos 10 años no hay diferencias en los cobros de las palapas”, detalló.

La administración municipal reiteró su disposición a que las autoridades competentes supervisen el funcionamiento de las políticas locales, en un entorno marcado por tensiones políticas y señalamientos públicos.

