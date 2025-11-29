Cerrar X
Se recibe única mujer inscrita del Servicio Militar en Tamaulipas

En total, 896 conscriptos de diversos municipios de este sector militar liberaron su cartilla durante el presente año, sumando un total de 1,156

Fátima Estefanía Vázquez Hernández se destaca como la única mujer voluntaria que realizó el Servicio Nacional Militar en el 77 Batallón de Infantería, correspondiente a la 8va Zona Militar, entre un total de 250 conscriptos. Ella comparte que su experiencia fue positiva y que, de ser posible, lo volvería a hacer.

“Por ser mujer, no me excluían de las actividades ni mucho menos en los ejercicios. Aquí todos realizamos las mismas acciones durante 45 sábados de trabajo y disciplina. Estoy muy agradecida por permitirme realizar mi servicio militar nacional”, señaló Fátima.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevó a cabo una ceremonia cívico-militar para la entrega de cartillas liberadas y reconocimientos a los conscriptos de la clase 2006, así como a remisos y mujeres voluntarias.

El evento contó con la participación del Mayor de Infantería Ángel Eduardo Rivera Ayala y de Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, quien asistió en representación del alcalde Eduardo Gattás Báez. También estuvieron presentes familiares y amigos de los conscriptos.

La ceremonia se llevó a cabo en el cuartel del 77 Batallón de Infantería en la capital del estado, donde 259 conscriptos y una mujer voluntaria realizaron su Servicio Militar Nacional. En total, 896 conscriptos de diversos municipios de este sector militar liberaron su cartilla durante el presente año, sumando un total de 1,156 conscriptos.


