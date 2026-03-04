Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_03_04_230457_7dc06a38df
Tamaulipas

Cotización del dólar sube en frontera de Nuevo Laredo

Dijo que en la frontera se maneja mucho la moneda norteamericana en transacciones comerciales, por lo que es una necesidad adquirirla

  • 04
  • Marzo
    2026

Después de un periodo de estabilidad en la cotización del dólar, las casas de cambio de Nuevo Laredo reflejan un incremento en el valor de la moneda estadounidense frente al peso, que se atribuye a conflictos bélicos internacionales.

El fin de semana el dólar se vendía en 17.60 pesos por unidad, después se vendió en 17.70 y este miércoles aumentó a 17.90 pesos.

Propietarios de casas de cambio consideran que continuará el movimiento en la cotización mientras existan los conflictos internacionales, como el de Estados Unidos con Irán.

Aunque el dólar continúe al alza frente al peso, la compra y venta de divisas seguirá, mencionó uno de los propietarios de centros cambiarios, quien pidió no publicar su nombre por cuestiones de seguridad.

Dijo que en la frontera se maneja mucho la moneda norteamericana en transacciones comerciales, por lo que es una necesidad adquirirla.

Además, muchas personas que trabajan en el lado americano, viven en Nuevo Laredo y optan por cambiar parte de su sueldo a pesos.

Sin embargo, espera que las tensiones internacionales terminen, y que el peso continúe fuerte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cemento_desechos_organicos_3eed28a81f
Resaltan precio bajo de los blocks en Nuevo Laredo
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_08_08_AM_2095a477b7
Fallas en aduanas ‘pegan’ a exportadores e industria de NL
publicidad

Últimas Noticias

hombre_extraviado_a07a750852
Localizan en San Pedro a hombre con reporte de extravío
cerca_del_80_por_ciento_de_nuevoleoneses_padecen_sobrepeso_u_obesidad_6e69e56e29
Advierten sobre impacto del sobrepeso en México
bronco_705cb325a9
Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×