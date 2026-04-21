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Tamaulipas

Alertan por cobros ilegales de recolección de basura en Matamoros

Según los reportes, al menos dos personas están visitando hogares y negocios exigiendo pagos semanales de entre 700 y 750 pesos

  • 21
  • Abril
    2026

El secretario de Servicios Públicos de Matamoros, César Reyes, advirtió sobre la detección de personas que se hacen pasar por trabajadores de limpieza pública para cobrar cuotas indebidas a ciudadanos. 

De acuerdo con los reportes recibidos, al menos dos individuos han sido señalados por acudir a domicilios y negocios solicitando pagos semanales que oscilan entre los 700 y 750 pesos, bajo el argumento de brindar el servicio de recolección de basura o asegurar la continuidad del mismo. 

El funcionario fue enfático al señalar que esta práctica es totalmente falsa, ya que el servicio de recolección no se cobra directamente en los hogares ni en los comercios, y cualquier pago oficial debe realizarse únicamente en la Tesorería Municipal. 

Asimismo, exhortó a la población a no caer en este tipo de engaños y a evitar entregar dinero a personas que no estén debidamente identificadas como personal del municipio. 

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de este tipo ante las autoridades municipales, a fin de tomar las medidas correspondientes y evitar afectaciones a la población.


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