Detienen a presunto asaltante de farmacias en Matamoros

El secretario de Seguridad Pública en Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que durante la presente semana se lograron avances importantes en materia de seguridad, destacando la detención de una persona presuntamente involucrada en robos a farmacias y tiendas de conveniencia en el municipio.

De acuerdo con el funcionario, el detenido estaría relacionado con diversos atracos cometidos en establecimientos comerciales, particularmente en farmacias, lo que representa un paso importante en el combate a este tipo de delitos.

Asimismo, señaló que también se llevó a cabo la detención de otra persona por el delito de violencia familiar, caso que fue turnado a la Fiscalía General de Justicia para el seguimiento correspondiente.

En otro hecho, indicó que se atendió un reporte en una tienda comercial donde se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros junto con dos cargadores. Este caso también fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El secretario destacó que estas acciones forman parte de los operativos y reuniones de coordinación en materia de seguridad que se realizan de manera constante, con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en Matamoros.

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