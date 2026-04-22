Fumigan de madrugada en sur de Tamaulipas por aumento de moscos

El incremento en la presencia de mosquitos en el sur de Tamaulipas ha generado molestias entre la población, lo que ha llevado a las autoridades de salud a reforzar las jornadas de fumigación, principalmente en Tampico y Ciudad Madero, donde se realizan nebulizaciones a las 4:00 horas de la madrugada para aprovechar mejor la efectividad del insecticida.

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria Número 2, el fenómeno se relaciona con condiciones climáticas recientes como lluvias y vientos, que habrían provocado el desplazamiento de mosquitos hacia zonas urbanas.

“Debido a la situación del clima, hay vientos, lluvias y los mosquitos han migrado a la ciudad, por ello se tiene un programa de fumigación en zonas con casos sospechosos de dengue; queremos resaltar que el mosquito que ha proliferado no es transmisor de dengue”, explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Marco Antonio Robles.

Las autoridades estatales precisaron que el mosquito que actualmente se observa en mayor cantidad no corresponde al Aedes aegypti, especie responsable de transmitir el dengue, sino a otros insectos que únicamente generan molestias.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Sergio Uriegas, afirmó que la entidad registra una disminución significativa en los casos de la enfermedad, con una reducción de hasta 94 por ciento en comparación con 2025.

“Sabemos que en los últimos días la presencia del mosco ha causado molestias a la población, pero es el mosquito Aedes aegypti el que puede causar una epidemia de dengue; el que está en el medio ambiente no es transmisor”, puntualizó.

Actualmente, las cifras oficiales reportan nueve casos de dengue en Ciudad Madero y tres en Tampico.

Las autoridades señalaron que los municipios han reforzado la estrategia con la entrega de insumos y coordinación operativa para disminuir la densidad de mosquitos, especialmente en zonas con mayores reportes ciudadanos.

Asimismo, se indicó que las fumigaciones forman parte de un calendario de atención que incluye colonias, cuerpos de agua, embarcaciones y pasos estratégicos, donde las aplicaciones se realizan en horarios nocturnos.

“Se realiza a las 4:00 horas (en la madrugada), es cuando hace más efecto el biológico”, detallaron.

Las acciones también incluyen nebulización dentro y fuera de viviendas en zonas con casos sospechosos, con un seguimiento que puede extenderse hasta por 60 días.

Entre las recomendaciones emitidas a la población destacan el uso de ropa de manga larga, aplicación de repelente y evitar áreas con acumulación de agua o encharcamientos.

Aunque el aumento de moscos ha sido perceptible en la zona conurbada, la Secretaría de Salud reiteró que no existe riesgo de brotes de dengue asociados a la especie predominante en esta temporada.

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