Cruz Roja activa operativo permanente por fugas de gas en Reynosa

Ante la contingencia provocada por las fugas de gas natural registradas en distintos sectores de la ciudad, la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, informó que se mantiene en operativo permanente y en coordinación con las autoridades de Protección Civil y Bomberos.

La institución dio a conocer que, hasta el momento, no se han atendido personas por intoxicación relacionadas con este incidente; sin embargo, advirtió que los efectos a la salud pueden presentarse en cualquier momento, además de que existe el riesgo de que alguna fuga no sea controlada oportunamente y pueda derivar en un hecho de mayor gravedad.

El vocero de la Cruz Roja en Reynosa, Julián Barajas, explicó que se mantienen a la expectativa ante dos posibles escenarios: la aparición de casos de intoxicación y la posibilidad de que alguna fuga no sea contenida a tiempo.

“Seguimos a la expectativa debido a dos cosas: uno, que pueden presentarse las intoxicaciones; dos, que puede suceder que no se controle la fuga y que pueda haber una explosión. Estamos esperando a que nos indique la autoridad, que en este caso es Protección Civil y Bomberos, para atender a las personas que presenten sintomatología por intoxicación de gas”, señaló.

Indicó que, en caso de que el olor a gas sea muy intenso dentro de los domicilios, es indispensable revisar primero las instalaciones internas, y si la fuga no corresponde a la vivienda, sino a un domicilio vecino o a la red, se debe proceder al desalojo inmediato de la casa o incluso de toda la colonia.

“Es muy recomendable que si en su casa ya está muy concentrado el aroma a gas, revisen sus tuberías, y si la fuga es del vecino o de la red, es necesario desalojar la vivienda o la colonia, porque ante una explosión puede registrarse una gran tragedia e incluso derrumbarse edificios”, advirtió.

Finalmente, la Cruz Roja reiteró el llamado a la población para atender las indicaciones que emita Protección Civil, reportar de inmediato cualquier situación relacionada con olor a gas y, en caso de presentar síntomas de intoxicación, comunicarse al número directo 899 922 13 14, habilitado por la institución para la atención de este tipo de emergencias.

