Fugas de gas natural generan alerta en Reynosa

Protección Civil atendió más de 40 reportes por olor a gas y exigió a la empresa distribuidora un dictamen técnico y plan de contingencia

Desde la tarde del domingo comenzaron a recibirse reportes a través del número de emergencias 911, en los que ciudadanos alertaban sobre un fuerte olor a gas en distintos puntos de la ciudad.

Posteriormente, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos confirmó que los reportes eran efectivos y que correspondían a fugas de gas natural en diversos sectores de Reynosa.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, informó que durante la jornada se atendieron más de 40 reportes relacionados principalmente con olor a gas, los cuales fueron clasificados para su atención conforme a la urgencia de cada caso.

“Hablamos de más de 40 reportes que se tuvieron el día de ayer; muchos de estos también eran olor a gas. Se fueron clasificando los reportes para atenderlos conforme a la necesidad; todos son importantes y, obviamente, se generó una incertidumbre muy grande para la ciudadanía”, señaló.

Con el paso de las horas, el olor a gas se fue extendiendo y comenzó a percibirse en una parte importante de la ciudad, lo que generó preocupación entre vecinos de colonias afectadas, quienes continuaron realizando llamados de auxilio ante el temor de que pudiera registrarse algún detonante que provocara un incendio.

Gerardo Cortez, uno de los ciudadanos afectados, relató la situación que se vivía en su sector.

“Imagínese si llega a explotar algo y está canijo, como quiera empezamos a sentir olor; el vecino dice que su sobrino iba para el trabajo y vio que estaba la fuga bien recio y le habló a él para que le hablara a lo del gas y todavía no llegaban; se veía la presión del gas que empezó a salir por la tubería”, expresó.

Otro de los vecinos, Leyer Vázquez, señaló que la presencia constante de fugas ha incrementado el temor entre la población.

“Sí da miedo, es una fuga y las situaciones que ha habido aquí en Reynosa generan mucha expectación, todavía se siente el olor”, comentó.

Más tarde, Protección Civil informó que la empresa encargada de la distribución de gas natural en Reynosa está obligada a emitir un dictamen técnico sobre el estado actual de las líneas de conducción, así como a presentar un plan de contingencia, debido a la magnitud del problema que aún persiste en la ciudad.

Al respecto, Javier Lam Cantú explicó que la empresa deberá detallar las causas del incidente.

“Ellos emitirán un dictamen y tienen también que presentar un plan de atención a emergencias para que hagan del conocimiento qué fue lo que sucedió; se hablaba de manera preliminar de una pérdida inusual de presión y comentaban ellos que gran parte de los reportes que se atendieron sufrieron alguna afectación por terceros a la tubería, tanto en válvulas como en tapones”, indicó.

Finalmente, se dio a conocer que el caso pasará a manos de Protección Civil del Estado, instancia que será la encargada de emitir las recomendaciones correspondientes y, en su caso, determinar sanciones económicas y administrativas contra la empresa responsable.

“Lo veríamos con el Estado también, ellos están involucrados, estuvieron en este comando de incidencias que se conformó en las instalaciones y ya veríamos, a través de las distintas áreas de Protección Civil, para poder determinar una sanción a esta empresa”, concluyó el coordinador.


