Alza en canasta básica golpea a familias y negocios de frontera

Llevar comida a casa se ha convertido en un verdadero desafío para las familias de la frontera de Tamaulipas. Para lograr cubrir lo básico, muchos deben extender sus jornadas laborales o buscar ingresos extra, y aun así el dinero no alcanza. Así lo señala José de Jesús Rosas, taxista, quien diariamente recorre la ciudad para sostener a su familia.

“De hecho estamos trabajando más porque todo está bien caro. ¿Qué nos queda? Echarle para adelante. Yo ahora salgo más tarde para que alcance, porque regularse está muy pesado, pero la lucha se le tiene que hacer. Toda la canasta básica está cara, lo único que he visto un poco más bajo es el huevo”, expresó.

Quienes resienten con mayor fuerza el aumento en los precios son los restaurantes y pequeños negocios de comida. Alejandra Sánchez, quien recientemente emprendió una taquería, enfrenta dificultades para mantener su actividad ante el encarecimiento de los insumos básicos.

“Con la ayuda de Dios, qué más hacemos. Ya todo está caro: el tomate normalmente en 70 pesos el kilo, en oferta en 60, y el chile no baja de 80 pesos. Es lo que más ocupamos y está muy caro”, explicó.

La industria restaurantera, tanto en grandes cadenas como en pequeños emprendimientos, también registra una disminución en sus clientes. Mantener los precios se ha vuelto complicado, ya que el incremento en la materia prima obliga a ajustar los costos al consumidor.

“Tratamos de sostener los precios, pero a veces es imposible. El kilo de masa cuesta 33 pesos y la tortilla 35, entonces queremos mantener los precios, pero no siempre se puede”, agregó.

Ante este panorama, comer fuera de casa comienza a perfilarse como un lujo. El encarecimiento de los productos básicos sigue impactando la economía familiar y la estabilidad de los negocios.

“El gas también, todo está muy caro”, concluyó Alejandra Sánchez.

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