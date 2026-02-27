Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Aperciben a escuelas por dar clases en línea sin aval

La Secretaría de Educación advirtió a tres planteles de Reynosa por no seguir el protocolo para suspender actividades presenciales tras hechos violentos

  • 27
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó el apercibimiento a tres escuelas de nivel básico en Reynosa que decidieron implementar clases en línea sin autorización oficial, tras los hechos violentos registrados en la zona fronteriza. 

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, precisó que la medida no sanciona la decisión de suspender actividades presenciales, sino el incumplimiento del protocolo establecido para estos casos.

El funcionario explicó que cualquier ajuste en la modalidad escolar debe notificarse primero al jefe de sector, luego al jefe de nivel y posteriormente a la Subsecretaría de Educación Básica, instancia que emite la autorización formal. Añadió que el servicio educativo se encuentra regularizado en municipios como Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y San Fernando, donde la asistencia escolar alcanza el 96 por ciento y ya no hay planteles operando de manera virtual.


