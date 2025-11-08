Cerrar X
05202ce9_a7f4_46bf_a454_ab955af8f536_53e86fea80
Tamaulipas

Anuncian corte programado en el sector Rancho Grande, Tamaulipas

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las maniobras iniciarán a partir de las 9:00 de la noche de este sábado 8 de noviembre

  • 08
  • Noviembre
    2025

Una vez más, Reynosa se queda sin el servicio de agua potable en un amplio sector de la población, luego de que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa anunciara un corte temporal del suministro en el sector Rancho Grande, debido a trabajos de mantenimiento programado.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las maniobras iniciarán a partir de las 9:00 de la noche de este sábado 8 de noviembre, cuando personal técnico llevará a cabo labores de instalación eléctrica en la planta de rebombeo Rancho Grande, lo que obligará a suspender el servicio de manera temporal.

La COMAPA estimó que los trabajos concluirán durante la mañana del domingo 9 de noviembre, momento en que se prevé la restauración gradual del servicio en las colonias afectadas.

El organismo operador del agua pidió comprensión a los usuarios ante esta medida, asegurando que los trabajos son necesarios para mejorar la operación del sistema hidráulico y garantizar un mejor servicio a futuro.

162fc8fe-8f72-45df-a6c5-3b20f9ddfc10.jfif

El corte impactará a los residentes de las siguientes colonias:

  • Ampliación Ejido Rancho Grande
  • Ejido Rancho Grande 1
  • Ejido Rancho Grande Zona Urbana
  • Fraccionamiento Country
  • Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III y IV
  • Fraccionamientos Los Caracoles I y II
  • Jesús Vega Sánchez
  • Manuel Cavazos Lerma
  • Módulo 2000 – Rancho Grande
  • Rancho Grande / Ampliación Rancho Grande
  • Reynosa 2000 – Rancho Grande
  • Riveras del Bosque
  • Riveras del Rancho Grande
  • Ferrocarril
  • Los Caracoles I y II

La COMAPA exhortó a la población de estos sectores a mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de las maniobras y la reanudación del suministro de agua potable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T112652_002_1c99ba5fa2
Disputa laboral habría motivado asesinato de familia en Reynosa
tamaulipas_desaprecida_1_22ac155c95
Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa
tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_09_at_5_37_44_PM_9cbcc3eb87
Alertan por aumento del 'presentismo' laboral en Saltillo
escena_hall_of_fame_ae8415ed74
El Hall of Fame del Rock & Roll 2025 celebra una clase legendaria
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T172137_922_14d50cd38e
Saltillo registra hasta 90% de reservaciones por el Buen Fin
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T145736_868_39c32bc152
Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
publicidad
×