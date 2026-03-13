Aplicarán `perdón´ a deudas de agua rezagadas

Los usuarios del servicio de agua potable en Matamoros que mantengan adeudos mayores a cinco años podrán acceder a un programa que elimina esas deudas acumuladas, con el objetivo de facilitar la regularización de sus cuentas y fomentar que más ciudadanos se pongan al corriente en el pago del servicio.

La medida fue aprobada por unanimidad por el consejo de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, luego de una reforma al marco legal que permite a los organismos operadores cancelar adeudos que superen cinco años, dejando vigente únicamente el cobro correspondiente a los últimos cinco años de servicio.

Marco Antonio Hernández Acosta, gerente general del organismo, explicó que el beneficio podría alcanzar a alrededor de 53 mil usuarios que actualmente mantienen rezagos en el pago del agua en la ciudad.

Señaló que los ciudadanos pueden acudir desde ahora a cualquiera de los módulos de atención para revisar su situación y aplicar la nueva disposición.

Para realizar el trámite, los usuarios deberán presentar su recibo anterior o proporcionar su número de cuenta, ya que los módulos cuentan con la información necesaria para actualizar el adeudo.

Además, el organismo indicó que en algunos casos se podrán establecer convenios o esquemas de pago, dependiendo de la situación económica de cada persona.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

-Aplica para usuarios con adeudos mayores a cinco años

-Se eliminarán las deudas más antiguas y solo se cobrarán los últimos cinco años

-El programa podría beneficiar a alrededor de 53 mil usuarios

-Los trámites se realizan en módulos de atención de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros

-Solo se requiere recibo anterior o número de cuenta

-En algunos casos se podrán establecer convenios de pago

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