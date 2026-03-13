Atribuyen escasez de agua en Tamaulipas a pozos

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, afirmó que la escasez de agua que enfrenta el estado no está relacionada con el nivel de las presas, sino con la disminución en otras fuentes de abastecimiento como pozos y manantiales. Explicó que se ha registrado una reducción en puntos como los manantiales de La Peñita y diversos pozos en la zona norte y en Ciudad Victoria.

Indicó que, pese a esta situación, el estado cuenta actualmente con más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua almacenada, volumen que permite garantizar el cumplimiento del plan de riegos autorizado para el distrito 086, el cual se encuentra aproximadamente a la mitad de su ejecución y se prevé concluir entre finales de mayo y principios de junio.

Añadió que este nivel de almacenamiento también brinda certidumbre para el abastecimiento de la capital del estado, que durante todo el año extrae alrededor de 29 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad considerablemente menor al volumen disponible. Sin embargo, advirtió que durante los meses más calurosos suele incrementarse la demanda del recurso y se intensifica el abatimiento de pozos y manantiales por el periodo de estiaje.

Ante este panorama, señaló que se avanza en la construcción de una segunda línea del acueducto para mejorar la distribución del agua y fortalecer el sistema de suministro. Asimismo, subrayó que la Presa Vicente Guerrero continúa siendo la fuente más segura para garantizar el abasto a la población.

Finalmente, reconoció que las presas que abastecen la zona norte del estado enfrentan una situación más compleja; no obstante, aseguró que el suministro para uso público urbano no está en riesgo, aunque el distrito de riego 025 sí presenta afectaciones. Aun así, sostuvo que se cumplirá con el compromiso de dotar de agua a los usuarios.

Panorama hídrico en Tamaulipas

-El estado cuenta con más de 2,500 millones de m³ de agua almacenada

-El distrito de riego 086 lleva cerca de la mitad de su plan de riegos

-Ciudad Victoria consume 29 millones de m³ al año, muy por debajo del volumen disponible

-La Presa Vicente Guerrero es actualmente la principal fuente de abasto

-Se construye una segunda línea del acueducto para mejorar la distribución

-Las presas del norte presentan mayor presión hídrica, especialmente en el distrito de riego 025

Comentarios