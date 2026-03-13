Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_13_at_1_08_03_AM_561ac22269
Tamaulipas

Atribuyen escasez de agua en Tamaulipas a pozos

El estado cuenta actualmente con más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua almacenada, volumen que permite garantizar el cumplimiento del plan de riegos

  • 13
  • Marzo
    2026

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, afirmó que la escasez de agua que enfrenta el estado no está relacionada con el nivel de las presas, sino con la disminución en otras fuentes de abastecimiento como pozos y manantiales. Explicó que se ha registrado una reducción en puntos como los manantiales de La Peñita y diversos pozos en la zona norte y en Ciudad Victoria.

Indicó que, pese a esta situación, el estado cuenta actualmente con más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua almacenada, volumen que permite garantizar el cumplimiento del plan de riegos autorizado para el distrito 086, el cual se encuentra aproximadamente a la mitad de su ejecución y se prevé concluir entre finales de mayo y principios de junio.

Añadió que este nivel de almacenamiento también brinda certidumbre para el abastecimiento de la capital del estado, que durante todo el año extrae alrededor de 29 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad considerablemente menor al volumen disponible. Sin embargo, advirtió que durante los meses más calurosos suele incrementarse la demanda del recurso y se intensifica el abatimiento de pozos y manantiales por el periodo de estiaje.

Ante este panorama, señaló que se avanza en la construcción de una segunda línea del acueducto para mejorar la distribución del agua y fortalecer el sistema de suministro. Asimismo, subrayó que la Presa Vicente Guerrero continúa siendo la fuente más segura para garantizar el abasto a la población.

Finalmente, reconoció que las presas que abastecen la zona norte del estado enfrentan una situación más compleja; no obstante, aseguró que el suministro para uso público urbano no está en riesgo, aunque el distrito de riego 025 sí presenta afectaciones. Aun así, sostuvo que se cumplirá con el compromiso de dotar de agua a los usuarios.

Panorama hídrico en Tamaulipas

-El estado cuenta con más de 2,500 millones de m³ de agua almacenada
-El distrito de riego 086 lleva cerca de la mitad de su plan de riegos
-Ciudad Victoria consume 29 millones de m³ al año, muy por debajo del volumen disponible
-La Presa Vicente Guerrero es actualmente la principal fuente de abasto
-Se construye una segunda línea del acueducto para mejorar la distribución
-Las presas del norte presentan mayor presión hídrica, especialmente en el distrito de riego 025


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

73564774cf6fba275e01de394d3d5851cd94da08w_8b18bef69f
Familiares de presas políticas en Venezuela exigen garantías
inversiones_mexico_sheinbaum_5d0d9abdbd
Prevé presidenta más inversión extranjera en México durante 2026
Whats_App_Image_2026_03_13_at_12_17_39_AM_0a555a89b2
Van por más negocios e inversiones con Canadá
publicidad

Últimas Noticias

7994b1b4_5127_4d2c_a9d1_2824a1abb232_2d11c8dc62
Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'
IMG_0887_1f78e984c6
CBTIS 97 agradece apoyo del alcalde de Saltillo
Captura_de_pantalla_2026_03_13_184602_884f0d2aae
Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
samuel_garcia_somos_el_motor_industria_b5fc6382b6
Gobernador presume a Nuevo León como motor industrial de México
publicidad
×