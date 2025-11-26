Arranca la disputa sindical en Victoria con cuatro planillas

Las planillas verde, naranja, rosa y morada están en la contienda por la nueva dirigencia del sindicato del Ayuntamiento de Victoria. Así lo dio a conocer Sergio Sifuentes Vázquez, candidato de la Planilla Verde, quien aseguró que, a pesar de los bloqueos que han enfrentado, no se dejarán detener en su objetivo.

Sifuentes Vázquez destacó que, de ser electo, su primera acción será la revisión del Convenio Colectivo de Trabajo, buscando mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento. El candidato de la Planilla Verde se mostró optimista y comprometido con la lucha por los derechos de sus compañeros, enfatizando la importancia de una dirigencia que verdaderamente represente los intereses de los empleados.

La contienda electoral promete ser intensa, y los candidatos están decididos a presentar sus propuestas para ganar la confianza de los trabajadores del Ayuntamiento. El proceso eleccionario se realizará este próximo sábado 29 de noviembre en las instalaciones del Sindicato del Ayuntamiento de Victoria, ubicadas en el 10 Ceros Abasolo.

Cabe señalar que a través de la circular 009, con fecha del 26 de noviembre de 2025 y dirigida a los delegados de los diferentes departamentos del Municipio, se solicitó al personal sindicalizado hacer extensivo el documento en donde se informa que se realizó la asamblea ordinaria electoral, de acuerdo con lo establecido en los estatutos, capítulo 26 de las asambleas del sindicato y artículo 36, inciso B.

Cada tres años se realizan las elecciones del comité ejecutivo, y la próxima se realizará el último sábado del mes de noviembre a partir de las nueve horas y durará el tiempo que sea necesario.

