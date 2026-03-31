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Tamaulipas

Aseguran 129 mil litros de huachicol tras revisión en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que al menos dos personas fueron detenidas durante este aseguramiento

  • 31
  • Marzo
    2026

Elementos de corporaciones federales detuvieron a dos personas que conducían dos tractocamionetas con 129,000 litros de hidrocarburo en el Puesto Militar de Seguridad "Jaumave", en Tamaulipas.

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Este aseguramiento ocurrió durante una revisión vehicular aleatoria, donde integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron encontrar los miles de litros de combustible de procedencia ilícita.

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Al cuestionar a los conductores sobre su procedencia, no pudieron comprobar la acreditación legal para trasladar el hidrocarburo, por lo que procedieron a detenerlos.

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A través de redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer este hecho, con información brindada por las Comandancias de la IV Región Militar y 48/a. Zona Militar.

Por estos hechos, los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades, con el fin de deslindar responsabilidades.

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Asegura FGR 2.1 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron asegurados aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, presuntamente almacenados de manera ilegal.

La intervención se realizó tras obtener autorización judicial, derivada de una investigación iniciada por autoridades federales a partir de un reporte que alertaba sobre actividades irregulares en el sitio.

Aquí te presentamos la nota completa: Asegura FGR 2.1 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

 


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