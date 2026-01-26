Denuncian tiradero clandestino en colonia El Oasis de Reynosa

Habitantes de la colonia El Oasis alzaron la voz ante la persistente problemática de un tiradero clandestino ubicado sobre la calle Río Grande, una situación que ha generado preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con los vecinos, el tramo afectado carece de alumbrado público y no cuenta con viviendas cercanas, ya que únicamente colinda con las bardas de un negocio de transportes y una quinta, condiciones que facilitan que personas ajenas al sector abandonen basura y cacharros de manera irresponsable.

En el lugar es común encontrar sillones, restos de refrigeradores, llantas, colchones y grandes montones de desechos sólidos. Además, testigos señalaron que en fechas recientes se ha vuelto recurrente la aparición de animales muertos, lo que representa un serio foco de infección.

La situación resulta aún más alarmante debido a que estudiantes y residentes de colonias aledañas utilizan este camino como vía de acceso hacia instituciones educativas cercanas, exponiéndose a riesgos sanitarios y ambientales.

Ante este escenario, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades de Ecología y Medio Ambiente para que intervengan con acciones inmediatas que frenen estas prácticas insalubres, así como la aplicación de sanciones más severas contra quienes sean sorprendidos tirando desechos en la vía pública.

