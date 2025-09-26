Cerrar X
Tamaulipas

Balacera en Reynosa deja persecución y detenidos

De manera extraoficial trascendió que había personas abatidas, sin embargo, la versión fue descartada más tarde, confirmándose únicamente una detención

  • 26
  • Septiembre
    2025

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este viernes en diversos sectores de Reynosa, luego de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas.

La persecución inició en la colonia Loma Blanca y se extendió por sectores como Nuevo Reynosa, Unidad Obrera, Lampacitos y Primero de Mayo, hasta concluir en la colonia Nuevo Amanecer, donde se reportó la detención de varias personas presuntamente implicadas en robos domiciliarios y otros delitos.

En el lugar, las autoridades aseguraron una camioneta Dodge Nitro de color negro, mientras que otra Ford Edge fue abandonada durante la huida de los implicados.

De manera extraoficial trascendió que había personas abatidas, sin embargo, la versión fue descartada más tarde, confirmándose únicamente la detención de presuntos responsables.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emita un informe oficial sobre lo ocurrido.


