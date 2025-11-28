Cerrar X
Tamaulipas

Bloqueos podrían colapsar regreso desde Texas este fin de semana

Productores advierten cierres carreteros si no hay acuerdos con el gobierno, poniendo en riesgo el retorno de mexicanos desde Texas

  • 28
  • Noviembre
    2025

El regreso de miles de mexicanos que viajaron a Texas para aprovechar las ofertas del Viernes Negro podría complicarse gravemente este fin de semana, luego de que productores rurales del norte de Tamaulipas amenazaron con realizar nuevos cierres carreteros ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Los agricultores advirtieron que bloquearán puntos estratégicos que conectan la frontera con el interior del país, lo que pondría en riesgo el retorno de quienes cruzaron por ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo hacia estados como Nuevo León y el resto de Tamaulipas.

Los puntos que serían cerrados incluyen:

  • Kilómetro 30 de la carretera Reynosa–Monterrey, una de las salidas principales hacia Nuevo León.
  • El punto conocido como “La Y”, que enlaza a San Fernando con Reynosa y Matamoros.
  • La carretera Ribereña, a la altura del municipio de Miguel Alemán.
  • La caseta de la autopista de Nuevo Progreso, que permanece bloqueada y continuaría cerrada si no hay acuerdos.

Representantes empresariales expresaron preocupación ante la posibilidad de que estos cierres se concreten, señalando que las afectaciones económicas serían considerables tanto del lado mexicano como del estadounidense, debido a la alta movilidad comercial y turística generada por el Black Friday.

Advirtieron que, de mantenerse las protestas, los ciudadanos del noreste del país que viajen al Valle de Texas podrían quedar varados, obligados a buscar alojamiento con familiares, en hoteles o incluso permanecer durante horas en carretera, a la espera de que las vías sean reabiertas.

Los productores rurales reiteraron que los bloqueos se llevarán a cabo únicamente si el gobierno federal no ofrece una solución favorable a sus peticiones, pero insistieron en que mantienen abierta la disposición al diálogo.


×