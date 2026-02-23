Torreón registra la primera donación de órganos del año

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón concretó su primera donación multiorgánica de 2026, luego de que los padres de una adolescente de 15 años decidieran donar sus órganos tras confirmarse muerte encefálica derivada de un traumatismo craneoencefálico.

Procuran riñones y córneas para menores en lista de espera

De acuerdo con el coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, doctor Hugo Francisco Ruiz Serna, se procuraron dos riñones y dos córneas, órganos que permitirán beneficiar a cuatro menores que permanecen en lista de espera en la región.

Tras realizarse los estudios clínicos y pruebas de compatibilidad, se confirmó la viabilidad de los tejidos y órganos para su trasplante.

Adolescente fue trasladada tras accidente en motocicleta

La paciente, identificada como Antonia “N”, originaria de Fresnillo, Zacatecas, fue trasladada a la UMAE No. 71 tras sufrir un accidente en motocicleta.

Fue intervenida quirúrgicamente el miércoles; sin embargo, al no presentar evolución favorable, el viernes se declaró muerte encefálica conforme a los protocolos médicos establecidos.

En ese contexto, sus padres manifestaron su voluntad de donar de manera altruista los órganos de su hija.

Primera procuración de órganos del año en el hospital

El procedimiento se llevó a cabo bajo los lineamientos médicos y legales correspondientes, marcando la primera procuración de órganos de 2026 en este hospital de alta especialidad.

El traslado al quirófano se realizó en medio de una valla de aplausos integrada por personal médico, familiares y derechohabientes, quienes reconocieron el acto de la familia.

IMSS recuerda opciones para donación voluntaria

La coordinación hospitalaria recordó que las personas interesadas en informarse sobre la donación voluntaria de órganos pueden consultar el portal oficial del IMSS para conocer requisitos y proceso.

La donación representa una oportunidad de vida para pacientes pediátricos que esperan un trasplante, en un estado donde la necesidad de órganos continúa siendo superior al número de donaciones registradas.

