Resaltan precio bajo de los blocks en Nuevo Laredo

Una bloquera comunitaria empezó a operar este jueves en el fraccionamiento municipal El Progreso, ubicado al poniente de Nuevo Laredo.

En este lugar la ciudadanía puede adquirir cada block un 30 por ciento más barato que en cualquier otra parte.

Mediante un convenio con una cementera, el gobierno municipal obtuvo el comodato de la bloquera para ponerla al servicio de las familias neolaredenses que quieran construir o ampliar su hogar, a fin de tener un hogar digno y evitar el hacinamiento.

Carlos Montiel Saeb, director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, Imvisu, es el encargado de la bloquera comunitaria, y mencionó que cuentan con personal para elaborar los blocks y entregarlos a las personas que los adquieran, previa solicitud, aprobación y pago.

Para mayores informes, pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al teléfono 867 463-0018.

Comentarios