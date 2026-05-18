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Tamaulipas

Refuerzos federales se suman a operativos de seguridad

Se tiene prevista una nueva reunión en las próximas horas, en la que se espera contar con mayor información sobre el despliegue de los elementos.

  • 18
  • Mayo
    2026

Tras los recientes hechos de violencia en el municipio, el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Jeu Silva Capistrán, informó que ya comenzaron a arribar refuerzos federales para fortalecer las labores de vigilancia y coordinación en la ciudad.

El funcionario señaló que desde el domingo se integraron nuevos elementos y unidades provenientes del centro del país, los cuales se suman a las tareas de seguridad en conjunto con corporaciones locales. No obstante, precisó que hasta el momento no se cuenta con una cifra exacta del número de agentes o patrullas desplegadas, aunque reconoció que el contingente es limitado.

Indicó que estos refuerzos trabajan en estrecha coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa, así como con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia, con quienes se han sostenido reuniones para definir la estrategia operativa a seguir.

Silva Capistrán explicó que durante la mañana de este lunes se llevó a cabo un encuentro entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el que participaron corporaciones como fuerzas federales y cuerpos policiales, con el objetivo de establecer líneas de acción conjuntas ante la situación actual.

Asimismo, adelantó que se tiene prevista una nueva reunión en las próximas horas, en la que se espera contar con mayor información sobre el despliegue de los elementos y las acciones específicas que se implementarán en el municipio.

Finalmente, el secretario de Seguridad reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para reforzar la seguridad en Matamoros, tras el asesinato de un elemento de la Policía de Protección Federal, hecho que derivó en el envío de apoyo por parte del Gobierno de México.


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