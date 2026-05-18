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Tamaulipas

Matamoros busca frenar taxis pirata tras caso criminal

Gobierno municipal y estado analizan regularización y control de taxis pirata en Matamoros tras caso de presunto secuestro en una unidad irregular

  • 18
  • Mayo
    2026

Tras el caso registrado el fin de semana en el que dos personas presuntamente secuestradas eran trasladadas en un “taxi pirata”, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que ya existe comunicación con autoridades estatales para analizar posibles acciones que permitan atender esta problemática.

El edil explicó que el municipio ha mantenido acercamiento con el delegado de transporte del Gobierno del Estado, con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan avanzar en la regularización de estas unidades que operan de manera irregular en la ciudad.

“Como usted dice, no es una competencia directa del gobierno municipal, sino del estado; sin embargo, nosotros como ayuntamiento mantenemos la comunicación”, expresó.

En ese sentido, Granados Fávila señaló que la semana pasada instruyó al secretario del Ayuntamiento a entablar diálogo directo con la autoridad estatal correspondiente, a fin de coordinar esfuerzos.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento confirmó que, atendiendo las indicaciones del alcalde, se estableció contacto con el delegado de transporte, con quien se abordó la posibilidad de trabajar de manera conjunta.

El funcionario reiteró que, si bien la regulación del transporte público es facultad del Gobierno del Estado, el municipio puede coadyuvar mediante la comunicación institucional y el apoyo en estrategias que permitan ordenar el servicio.

Asimismo, no se descartó la implementación de un posible empadronamiento de estas unidades como parte de las acciones que podrían impulsarse para tener mayor control sobre los vehículos que brindan este tipo de servicio en Matamoros.

Finalmente, las autoridades municipales señalaron que continuarán colaborando con el estado para avanzar en soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad y el orden en el transporte público de la ciudad.


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