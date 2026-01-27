Quiebra de maquiladora de EUA pone en riesgo miles de empleos

Una empresa que se declaró en bancarrota en Estados Unidos, con al menos 15 filiales en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, podría incumplir sus obligaciones laborales con miles de trabajadores.

En Matamoros específicamente, dos maquiladoras han cerrado sus puertas, obligando a los empleados a resguardar las instalaciones para evitar el robo de maquinaria, mercancías y equipo, según informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illodi Reyes.

El funcionario destacó que "estamos hablando de miles de empleos que se encuentran en la frontera de Tamaulipas, expuestos a estas condiciones económicas globales". Lamentó que muchas empresas no cumplan con las condiciones laborales ni salvaguarden los derechos de los trabajadores; en este contexto, mencionó que una de las posibles vías jurisdiccionales es el emplazamiento a huelga, derecho que poseen los trabajadores.

Al ser cuestionado sobre las maquiladoras donde se realiza el resguardo de maquinaria, el funcionario respondió que actualmente solo en dos, ubicadas en Matamoros, en donde se ha implementado esta medida.

El secretario también mencionó que existe una correlación entre las empresas que laboran para la compañía en quiebra, indicando que al menos 15 filiales están distribuidas en varios municipios, incluyendo Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.

Illoldi Reyes dijo que, desde la dependencia a su cargo, personal de la Dirección General de Inspección se encuentra de guardia en las maquiladoras cerradas.

Además, el Centro de Conciliación se mantiene disponible para posibles acuerdos conciliatorios derivados de una posible rescisión laboral para los trabajadores afectados.

"Vigilaremos que se dé cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones contraídas por parte de los empleadores", concluyó Illoldi Reyes.

