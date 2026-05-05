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Tamaulipas

Matamoros moderniza Tránsito con GPS y vigilancia en tiempo real

Nuevo sistema busca reforzar transparencia, supervisión y atención ciudadana con monitoreo permanente de agentes y unidades

  • 05
  • Mayo
    2026

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros pondrá en marcha un nuevo sistema de modernización que incluye la instalación de GPS en unidades, cámaras corporales y la creación de un centro de análisis para supervisar en tiempo real a los elementos, informó su titular, René Santiago Rodríguez.

El funcionario detalló que actualmente la corporación cuenta con 83 elementos activos y 14 cadetes, además de 16 unidades operativas que trabajan de manera permanente las 24 horas del día, incluyendo labores de vialidad en los puentes internacionales.

Explicó que, por instrucción del alcalde, se implementará un centro de análisis dentro de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, desde donde se monitorearán en tiempo real las unidades mediante GPS, los 365 días del año, lo que permitirá conocer la ubicación exacta de cada elemento en servicio.

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Asimismo, destacó que todos los agentes contarán con cámaras corporales, mientras que los mandos operativos tendrán dispositivos electrónicos para supervisar recorridos y reforzar la vigilancia interna, ya que anteriormente no existía un monitoreo constante del personal en campo.

Como parte de estas acciones, también se habilitarán líneas telefónicas en el centro de análisis para atender reportes ciudadanos relacionados con posibles abusos o irregularidades por parte de elementos de tránsito, con el objetivo de dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones.

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Además, anunció que los agentes recibirán capacitación en primeros auxilios en coordinación con Protección Civil, con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía en caso de emergencias.

Rodríguez subrayó que estas medidas buscan fortalecer la transparencia, mejorar la supervisión y ofrecer un servicio más eficiente y confiable a la población de Matamoros.


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