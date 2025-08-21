Cerrar X
048a3fb2_3330_4e1d_b18c_9c8f19cd9e3f_fbb08ab9c6
Tamaulipas

Colonia Pedro J. Méndez permanecen sin luz por caída de poste

La caída de un árbol a causa de los fuertes vientos provocó que golpeara un poste de energía eléctrica en la calle Sexta de la colonia Pedro J. Méndez

  • 21
  • Agosto
    2025

La caída de un árbol a causa de los fuertes vientos provocó que golpeara un poste de energía eléctrica en la calle Sexta de la colonia Pedro J. Méndez, lo que generó a su vez el colapso de esta estructura necesaria para la conducción del suministro.

El daño, que permanece sin ser atendido desde hace más de tres días, mantiene a las familias del sector en condiciones complicadas por la falta del servicio.

De acuerdo con reportes de los vecinos, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se han dado abasto para cubrir la demanda, pues en fechas recientes se han multiplicado los llamados por incidentes similares en distintos puntos de Reynosa.

65a19769-51fb-423a-81c2-9a20a421fad9.jfif

Entre los afectados se encuentra Joana Valentina Hernández, habitante de la colonia, quien explicó que debido a las altas temperaturas ha tenido que dormir con sus hijos fuera de la vivienda.

“Nos tenemos que dormir allá afuera por la calor, tengo tres hijos y no se aguanta. Dijeron que ayer iban a arreglar y no arreglaron nada. Nada más se hicieron mensos la verdad, ahorita vinieron en la mañana y tampoco”, reclamó.

Otra de las vecinas, identificada como Bella, relató que el personal de la CFE ha acudido al sector, pero sin dar solución definitiva.

7c9efc74-38e9-48b6-9a25-4934f66b6e1a.jfif

“En la mañana vino un señor, ayer vinieron también los de la luz y nada más se dieron la vuelta y se fueron. Ya tenemos tres días sin luz y solo dicen que al rato vienen, pero no cumplen”, señaló.

Las principales afectaciones al suministro eléctrico en Reynosa han sido ocasionadas por la caída de árboles, láminas y otros objetos que impactan las líneas de los postes, lo que ha incrementado los daños en diferentes colonias.

Ante esta situación, los residentes de la Pedro J. Méndez alzaron la voz para pedir la pronta intervención de las autoridades y el restablecimiento de la energía en el sector.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
AP_25234130553629_e886adfa25
Lyle Menéndez enfrenta su audiencia de libertad condicional
b5525ae6_a499_4d25_839d_a3b885fc5f75_a62980165f
Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×