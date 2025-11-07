Cerrar X
clases_frio_52b05d076b
Nacional

Llama Gobierno de México a extremar precauciones por frente frío

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, será durante las primeras horas del domingo que este frente frío ingrese a México desde el noreste

  • 07
  • Noviembre
    2025

Ante el ingreso del frente frío número 13 de la temporada, la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó un llamado a 16 estados del país para que extremen precauciones debido a las condiciones adversas que se provocarán.

Este llamado es para la gente de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será durante la noche del sábado y primeras horas del domingo que este frente frío ingrese a México desde el noreste del país, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y un muy marcado descenso en las temperaturas.

Las principales recomendaciones son mantenerse informados mediante canales oficiales del SMN, no cruzar zonas con corriente alta, abrigarse adecuadamente y especialmente a personas de grupos vulnerables, mantener limpios los registros de drenaje o rejillas y evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

El Gobierno de México, a través de sus instituciones, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida y el patrimonio de la población, e invita a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_ae2fa6c422
Comienzan las lluvias en Nuevo León por frente frío
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T125935_438_248a92a6aa
Primer frente frío ingresará este sábado a Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

AP_25311580484394_4c182fb829
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T123214_028_db0f7854d5
¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×