Llama Gobierno de México a extremar precauciones por frente frío

Ante el ingreso del frente frío número 13 de la temporada, la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó un llamado a 16 estados del país para que extremen precauciones debido a las condiciones adversas que se provocarán.

Este llamado es para la gente de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será durante la noche del sábado y primeras horas del domingo que este frente frío ingrese a México desde el noreste del país, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y un muy marcado descenso en las temperaturas.

Las principales recomendaciones son mantenerse informados mediante canales oficiales del SMN, no cruzar zonas con corriente alta, abrigarse adecuadamente y especialmente a personas de grupos vulnerables, mantener limpios los registros de drenaje o rejillas y evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

El Gobierno de México, a través de sus instituciones, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida y el patrimonio de la población, e invita a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

