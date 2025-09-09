Cerrar X
Tamaulipas

Condenan a Exsecretario de Educación a 19 años de cárcel

Mario Gómez Monroy fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público

Mario Gómez Monroy, quien se desempeñó como secretario de Educación durante la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. 

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario presuntamente desvió más de $8.2 millones de pesos mediante un convenio irregular con una aseguradora. 

La jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas dictó la sentencia y determinó que 15 años de prisión serán por el delito de peculado y 4 años serán por ejercicio indebido de funciones. 

Gómez Monroy deberá reparar el daño con hasta por $8 millones de pesos, deberá pagar una multa de más de $52 mil pesos y permanecer fuera del servicio público por los próximos cuatro años. 

La defensa del exfuncionario estableció que habrán de impugnar el fallo de la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, y que habrán de presentar todas las pruebas necesarias. 

Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ya investiga otros casos de desvío de recursos en la misma dependencia y existen más funcionarios bajo investigación.


