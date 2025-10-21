¡Sufren los regios!: 50% enfrenta estrés financiero

En lo referente al manejo de sus finanzas personales, los regios están enfrentando un panorama muy complicado y prueba de ello es que el 49.76% de las personas en Nuevo León tienen estrés financiero.

Aunque el porcentaje es alto, este aún se coloca por debajo del 53% del promedio nacional.

Además, según cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la entidad se encuentra entre las entidades con los porcentajes más bajos a nivel nacional.

El estrés financiero es la preocupación constante que una persona experimenta cuando sus finanzas personales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas o cuando percibe incertidumbre sobre su futuro económico.

“Muchas personas, a pesar de tener un buen nivel de estudios, a pesar de vivir en zonas como esta, la zona metropolitana de Monterrey, viven con estrés financiero; esto impacta directamente nuestra salud y, por ende, nuestra calidad de vida”, explicó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Oscar Rosado Jiménez, en rueda de prensa realizada para anunciar la celebración de la Semana Nacional de Educación Financiera.

Indicó que, a pesar de que en Nuevo León los ciudadanos tienen el mejor índice de bienestar en su economía a nivel nacional, el evento no solo se tratará de aprender, sino de experimentar la salud financiera en un entorno con juegos y dinámicas para que se pueda comprender su importancia en la salud de las personas.

“Toda actividad humana, que se explica con juegos y dinámicas, hace que las personas aprendan mejor; una vez me dijo una persona: ‘Yo le tengo más miedo al fin de quincena que al fin del mundo'”, mencionó.

Aseguró que dentro de esta semana se vivirá una aventura inmersiva en donde se podrán fortalecer las habilidades económicas de los mexicanos, además de que este año contará con una versión digital y presencial.

El funcionario informó que el evento programado del 22 al 31 de octubre, y que además cumple su sexta edición a nivel internacional, mostrará en conferencias presenciales y virtuales sobre el manejo del dinero, cómo impulsar un ahorro, evitar el endeudamiento y todo para alcanzar un bienestar financiero.

Rosado Jiménez reveló que, a través de la "Encuesta Nacional de Salud Financiera", se detectó que persiste un mal manejo del dinero, debido a los estigmas de los mexicanos sobre informarse y hablar sobre el tema.

“El 49% vive en estrés en Nuevo León, mientras que la Ciudad de México trae (un porcentaje de) 69.49%, que es la ciudad con mayor estrés”, resaltó.

