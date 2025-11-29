Congreso designa a Jesús Govea como fiscal de Tamaulipas

El Congreso del Estado designó a Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo fiscal general de Justicia de Tamaulipas, quien obtuvo la mayoría de los votos con 27 a favor, uno nulo y cuatro abstenciones, mientras que el resto de los aspirantes, Marisol Ivette Borja Lara y Jesús Gilberto Alarcón Benavides, obtuvieron cero votos.

Se entregó una cédula a las y los representantes populares de las diversas fracciones parlamentarias, con los nombres de los tres aspirantes, depositados en un ánfora y se contabilizó cuál fue la persona con mayor número de votos, al final del conteo resultaron 27 votos a favor para Eduardo Govea Orozco, designado por mayoría de votos como nuevo fiscal general de Justicia de Tamaulipas.

El diputado local de Morena Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Justicia, presentó el dictamen del proceso de designación para la persona que habrá de encabezar la fiscalía general de justicia del Estado de Tamaulipas, un procedimiento que representa el compromiso técnico de un acto parlamentario, de gran responsabilidad en favor y el fortalecimiento institucional y del acceso a la justicia para las y los tamaulipecos.

“Quienes integran la Comisión dictaminadora asumieron con seriedad cada una de las etapas previstas en la convocatoria que tuvo a bien emitir la junta de gobierno del poder legislativo, llevamos a cabo con decoro y análisis de la documentación presentada desarrollando las entrevistas de una manera transparente, objetiva y así valorar con absoluta imparcialidad los perfiles remitidos por el titular del poder ejecutivo, en cada momento se privilegió la legalidad y el compromiso del estado de derecho conscientes de que este proceso no admite improvisaciones”, y agregó: “Hoy damos cuenta a este pleno un trabajo responsable, exhaustivo y orientado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, porque están ciertos de qué en esta dependencia se toman decisiones que impactan diariamente en la tranquilidad de las familias en la atención de víctimas, Tamaulipas exige instituciones fuertes, decisiones claras y procesos transparentes, hoy se tiene la oportunidad de refrendarlo”, señaló.

Una amplia baraja de opciones

Cabe señalar que durante el proceso se registraron 40 aspirantes mismos, 14 mujeres y 26 hombres que fueron debidamente revisados sus perfiles y siendo elegidos en dos ternas, termas tres hombres y tres mujeres que fueron enviadas al titular del poder ejecutivo, finalmente el gobernador Américo Villarreal Anaya remitió una terna conformada por Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y Eduardo Govea Orozco, finalmente y después de esta elección en el congreso del Estado, Govea Orozco tomará protesta en el pleno legislativo el próximo 2 de diciembre.

¿Quién es el nuevo fiscal de Tamaulipas?

Eduardo Govea Orozco es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fortaleció su formación con estudios de posgrado cursando la especialidad en Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y alcanzó el grado de Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México.

Su preparación académica se complementa con múltiples certificaciones nacionales en materia penal, investigación criminal, justicia, acusatoria, derechos humanos y seguridad pública, en el ámbito laboral cuenta con una trayectoria de servicio público profesional y funciones de alta responsabilidad.

Esta es su trayectoria profesional

Inició como auxiliar y posteriormente director jurídico en el sistema para la integración de la población al desarrollo urbano del gobierno de Tamaulipas, se desempeñó también en el Instituto Nacional de Migración del grupo de protección a migrantes, hizo su carrera en la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, se consolidó a través de diversos cargos del Ministerio Público, Coordinador, subdirector y finalmente como director para la implementación de la reforma penal liderando procesos estratégicos para la transición al sistema de justicia penal acusatorio, diseño normativo y capacitación institucional.

También ocupó el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del gobierno de Tamaulipas, coordinando análisis patrimonial y detección de operaciones irregulares.

Actualmente, se desempeña como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC), supervisando investigaciones en delitos relacionados con la corrupción y conexas.

