Continúan las inundaciones en la zona sur de Tamaulipas 

Tras 72 horas de intensas lluvias que azotaron la zona conurbada del sur de Tamaulipas desde el pasado miércoles, amplios sectores de Ciudad Madero continúan anegados, siendo este uno de los municipios más afectados por las precipitaciones, con colonias bajo el agua y familias atendidas en refugios temporales.

Autoridades locales señalan que se mantienen inundaciones en vialidades y sectores críticos, particularmente en las colonias Hipódromo, Hidalgo, Miguel Hidalgo Oriente, Ampliación Unidad Nacional y la zona de la Laguna Nuevo Amanecer, donde se han desplegado cuadrillas municipales y equipo especializado para acelerar el desagüe.

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre Martínez, explicó, “Vivimos una contingencia severa después de tres días de lluvia intensa. Hoy estamos atendiendo las consecuencias con la instalación de bombas en puntos clave y apoyo alimenticio a las familias afectadas”.

El funcionario explicó que ya se han instalado seis bombas de extracción, dos de ellas recientemente incorporadas para reforzar los trabajos en los puntos más complicados. Además, el Sistema DIF Madero mantiene abierto un refugio temporal donde actualmente se atiende a 15 personas y continúa la distribución de alimentos y artículos básicos en las colonias afectadas.

Autoridades exhortan a la población a mantenerse alejada de las lagunas y calles inundadas, especialmente a los menores de edad, y recordó que el personal de Protección Civil y Marina, junto con el Gobierno del Estado, permanecen en alerta para cualquier tipo de evacuación o emergencia a través del 911.

“Estimamos que entre hoy y las próximas 48 horas podremos ver un descenso en los niveles de agua. Agradezco la paciencia y la solidaridad de los maderenses; seguimos trabajando por su seguridad”, expresó.

De acuerdo con los primeros cálculos municipales, alrededor de mil 500 viviendas presentan afectaciones de distintos niveles.

En tanto, las mareas del río Pánuco comienzan a estabilizarse, favoreciendo el flujo de agua hacia los canales y lagunas, lo que permitirá la recuperación paulatina de la ciudad.

Ciudad Madero enfrenta uno de los episodios más complicados de los últimos años, mientras autoridades y voluntarios trabajan para restablecer la normalidad en las zonas afectadas y garantizar el bienestar de las familias damnificadas.

