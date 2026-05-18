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Tamaulipas

Incendio en maquiladora moviliza a cuerpos de emergencia

Este incidente se suma a una serie de incendios registrados recientemente en el municipio de Matamoros, principalmente en este sector.

  • 18
  • Mayo
    2026

La tarde de este lunes se registró un incendio en la maquiladora Polytech, lo que provocó la inmediata movilización de elementos del cuerpo de bomberos y corporaciones de auxilio hacia el sitio.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo, siendo atendidas en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Cruz Verde.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas que originaron el siniestro, ni se ha precisado el estado de salud de los afectados.

En tanto, autoridades continúan trabajando en la zona para controlar la emergencia y evitar mayores riesgos.

Este incidente se suma a una serie de incendios registrados recientemente en el municipio de Matamoros, principalmente en el sector maquilador. El pasado 23 de enero de 2026, un incendio de gran magnitud en la empresa Spellman, en la zona industrial, dejó como saldo la muerte de tres bomberos durante las labores de atención, tras una explosión al interior de la planta. 

Asimismo, el 5 de mayo de 2026 se reportó otro incendio en la maquiladora Cypress Industries, lo que obligó a evacuar a trabajadores y movilizó a cuerpos de emergencia, aunque en ese caso no se reportaron personas lesionadas. 

Estos hechos reflejan la recurrencia de siniestros en instalaciones industriales de la ciudad, lo que mantiene en alerta constante a las autoridades y cuerpos de auxilio.


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