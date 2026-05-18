Alcalde de Victoria entrega nuevo camión recolector de basura

Con una inversión de 2 millones 800 mil pesos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, realizó la entrega de un nuevo camión recolector de basura y anunció la adquisición de dos camiones más para los próximos meses, actualmente se cuenta con 29 unidades de estas características para la recolección de basura en la capital del estado.

Con estas acciones se fortalece el parque vehicular con 16 unidades nuevas adquiridas en su gobierno con recurso propio del Municipio y Fondo de Capitalidad que aporta el gobierno del Estado.

Destacó que, a su llegada en 2021 a la administración de la Capital, se propuso dejar un legado en la prestación del servicio de recolección y con 29 unidades actualmente en función, se avanza en el objetivo de dejar una ciudad más limpia, ordenada, digna y segura con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Este nuevo camión fortalece la capacidad operativa del Municipio y nos va permitir llegar a más colonias, ser más eficientes y dar una mejor respuesta a las familias de Victoria. Tenemos claro que el gobierno debe dar resultados y se están dado administrando con responsabilidad y visión” señaló el alcalde capitalino.

Al hacer entrega al personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Gattás Báez anunció que en breve serán adquiridas e incorporadas dos unidades más de este tipo, con el objetivo de alcanzar el cien por ciento de efectividad en el acopio, traslado y disposición de las 380 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad.

Comentarios