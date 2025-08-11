Cerrar X
EH_UNA_FOTO_f40e660344
Tamaulipas

Crece 9.8% actividad industrial de Tamaulipas: Inegi

En abril, Tamaulipas se colocó como el estado con mayor crecimiento industrial del país, con una variación anual de 9.8%, según datos del Inegi

  • 11
  • Agosto
    2025

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi, Tamaulipas registró en abril un crecimiento industrial del 9.8% anual, el más alto a nivel nacional.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este desempeño coincide con el avance de 2.7% en la actividad económica total durante los primeros meses del año, lo que refleja una tendencia positiva en el desarrollo productivo.

Sectores que impulsaron el avance

El repunte industrial estuvo liderado por la minería, así como por la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y el suministro de agua y gas natural por ductos.

Cantú Deándar señaló que este dinamismo es resultado de inversiones nacionales y extranjeras, además de proyectos de infraestructura pública.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido mantener un trabajo coordinado con empresarios y líderes productivos para garantizar apoyo constante a las industrias ya establecidas.

Actualmente, más de la mitad de las inversiones confirmadas en la entidad están vinculadas directamente con la industria, especialmente en sectores clave como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico y médico.

“La información del Inegi reafirma que Tamaulipas mantiene un ritmo firme de crecimiento y una posición estratégica en el contexto industrial nacional”, concluyó Cantú Deándar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Miopia_lentes_archivo_694f51e76e
Aumentan casos de miopía en niños de primarias de Tamaulipas
fcae80d1_4b44_4c3e_a333_d39aef9c0be7_aa6249465b
Tamaulipas gana 33 medallas más que en 2024 en juegos CONADE
Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_47_56_AM_611c880d27
Rompen récord decomisos de huachicol en el noreste del país
publicidad

Últimas Noticias

fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero
EH_FOTO_VERTICAL_4d51b0045b
¡Oficial! América incorpora al francés Allan Saint-Maximin
EH_DOS_FOTOS_2_05285cff82
Olivia Rodrigo anuncia un libro de gira de GUTS
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×