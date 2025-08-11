Crece 9.8% actividad industrial de Tamaulipas: Inegi

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi, Tamaulipas registró en abril un crecimiento industrial del 9.8% anual, el más alto a nivel nacional.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este desempeño coincide con el avance de 2.7% en la actividad económica total durante los primeros meses del año, lo que refleja una tendencia positiva en el desarrollo productivo.

Sectores que impulsaron el avance

El repunte industrial estuvo liderado por la minería, así como por la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y el suministro de agua y gas natural por ductos.

Cantú Deándar señaló que este dinamismo es resultado de inversiones nacionales y extranjeras, además de proyectos de infraestructura pública.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido mantener un trabajo coordinado con empresarios y líderes productivos para garantizar apoyo constante a las industrias ya establecidas.

Actualmente, más de la mitad de las inversiones confirmadas en la entidad están vinculadas directamente con la industria, especialmente en sectores clave como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico y médico.

“La información del Inegi reafirma que Tamaulipas mantiene un ritmo firme de crecimiento y una posición estratégica en el contexto industrial nacional”, concluyó Cantú Deándar.

