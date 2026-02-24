Podcast
Condenan a hombre por 34 mil litros de huachicol en Hidalgo

Cubrirá una multa de $905,102 pesos, así como un monto de $19,549 pesos como parte de la reparación del daño a favor de PEMEX

La Fiscalía General de la República dictó sentencia de ocho años de prisión conta un hombre por poseer de forma ilícita más de 34 mil litros de hidrocarburo en el estado de Hidalgo.

¿Cómo ocurrió la detención de este hombre?

La detención de Jilberto "N" ocurrió el pasado 27 de abril del 2025, en el municipio de Villa de Tezontepec. Elementos de la Guardia Nacional lo retuvieron cuando se encontraba en posesión de un total de 34 mil 487 litros de diésel, mismos que trasladaba a bordo de un semirremolque tipo tanque.

Al revisar los documentos con los que Jilberto se encontraba, detectaron que presentaban diversas inconsistencias, por lo que fue asegurado por las autoridades.

Tras ser vinculado a proceso, el Fiscal Federal declaró culpable a este hombre por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, al sentenciarlo a ocho años de prisión.

Además, sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos y cubrirá una multa de $905,102 pesos, así como un monto de $19,549 pesos como parte de la reparación del daño a favor de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Sentencian a dos hombres por traficar 60 migrantes en Oaxaca

La Fiscalía General de la República sentenció a dos hombres a cuatro años de prisión por transportar de manera ilegal a decenas de migrantes por el estado de Oaxaca.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, los hombres identificados como Sergio "N" y Raúl "N" fueron detenidos sobre la carretera federal Zanatepec-La Ventosa, a la altura del kilómetro 85.5, frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de San Pedro Tapanatepec.

Aquí te presentamos la nota completa: Sentencian a dos hombres por traficar 60 migrantes en Oaxaca


