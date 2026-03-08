Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
lety_guerrero_de_victima_a_defensora_1ecf9afbce
Tamaulipas

De víctima a defensora: Lety Guerrero impulsa apoyo a mujeres

Con el paso de los años, la ahora activista transformó su historia personal en una herramienta para ayudar a otras mujeres

  • 08
  • Marzo
    2026

Leticia Guerrero, conocida cariñosamente como Lety Guerrero en la ciudad de Reynosa, es una mujer que, como el ave fénix, ha logrado renacer de una de las experiencias más difíciles de su vida.

En octubre de 2001 fue víctima de un violento asalto en el que casi pierde la vida y sufrió abuso sexual, un hecho que marcó profundamente su historia personal.

Tras lo ocurrido, comenzó un largo proceso para intentar obtener justicia. La activista recordó que, además del impacto emocional de lo vivido, enfrentó el difícil camino de denunciar y revivir constantemente los hechos ante las autoridades.

“Viví violencia en un asalto, casi pierdo la vida, fui víctima de abuso sexual, y empieza el peregrinar de hacer una denuncia, primero asimilar lo que viviste y luego empezar el proceso de denunciar”, relató Leticia Guerrero.

lety-guerrero-de-victima-a-defensora.jpg

Sin embargo, la falta de respuesta por parte de las autoridades fue uno de los obstáculos más dolorosos. A pesar de contar con evidencias, su caso no avanzó como esperaba.

Durante ese tiempo también descubrió que muchas otras mujeres enfrentaban situaciones similares sin recibir el apoyo necesario.

“Una vecina fue víctima de violencia sexual y cuando fuimos a la dependencia, yo la acompañé al DIF en ese momento, y la culparon a ella de lo que había pasado, que si era su amante y que por eso ella estaba diciendo eso para que su esposo no se enterara”, recordó.

Fue entonces cuando surgió en su mente y en su corazón la idea de crear una organización que pudiera acompañar y orientar a mujeres que atraviesan por situaciones de violencia. Así nació la asociación civil Libélulas de Esperanza, dedicada a brindar apoyo y asesoría a víctimas.

Libélulas de Esperanza simboliza proceso de mujer violentada

La activista explicó que el nombre de la organización simboliza el proceso que muchas mujeres viven al intentar salir de un entorno de violencia.

“Cuando una mujer es víctima de violencia estamos en lo más profundo, en una oscuridad total. No podemos salir a ningún lado, todo nos da miedo, estamos atrapadas y no encontramos salida. Las libélulas crecen así, en la oscuridad, en lodo, en fango; ahí crecen. Cuando empiezan a madurar y a hacerse fuertes, salen a la superficie y después pasan un proceso para extender sus alas. Cuando salen ya no vuelven a regresar al fango”, explicó.

Con el paso de los años, Lety Guerrero transformó su historia personal en una herramienta para ayudar a otras mujeres.

A través de su labor ha acompañado a numerosas víctimas y ha promovido herramientas de prevención como el llamado “violentómetro”, un sistema que permite identificar las distintas etapas de la violencia antes de que escale a situaciones más graves.

“Hay algunas que se brincan hasta acá, ni siquiera pasan esto; cuando ya están aquí ni siquiera alcanzan a ver cuándo ya están en esto. Llega hasta este punto cuando no haces caso a este tipo de alertas”, advirtió.

lety-guerrero-de-victima-a-defensora.jpg

Actualmente, el trabajo de Libélulas de Esperanza continúa brindando orientación, acompañamiento y apoyo a mujeres que buscan romper el ciclo de la violencia, con el objetivo de que cada vez más víctimas encuentren una salida y recuperen su vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_09_at_2_10_35_PM_1_bf6338bfab
Arranca programa “Escuela Digna” desde primaria Felipe Carrillo
alcalde_reynosa_1783707bfb
Muchos delincuentes que operan en Reynosa viven en Texas: Alcalde
Captura_de_pantalla_2026_03_08_181629_93ea495b3e
Mujeres buscadoras exigen respuestas por desaparecidos
publicidad

Últimas Noticias

157ab20c_e0d8_44d5_a72d_6672791bd67d_f2fd363af1
Buenos resultados tras la visita del alcalde de Saltillo a Texas
IMG_0694_4f33136743
Supervisarán sitios turísticos de Arteaga previo a Semana Santa
IMG_0682_af0594154a
Saltillo tuvo una de las marchas del 8M más ordenadas
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×