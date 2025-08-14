Cerrar X
Tamaulipas

Descubren salamandra protegida en sistema lagunario del Champayán

La bióloga Karen Delis Rivera explicó que la especie es conocida como salamandra de dedos anchos, tiene estatus de protección especial y es endémica de México

  • 14
  • Agosto
    2025

La Dirección de Ecología de Altamira confirmó un hallazgo de gran valor para la biodiversidad local: ocho ejemplares de salamandra Bolitoglossa platydactyla, detectados en un islote, dentro del sistema lagunario del Champayán.

La bióloga Karen Delis Rivera García explicó que esta especie, conocida como salamandra de dedos anchos, tiene estatus de protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010 y es endémica de México, registrada principalmente en zonas húmedas del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

En el Golfo de México, su presencia es más frecuente en áreas de manglar y humedales ribereños, donde las condiciones de humedad son estables y el hábitat se mantiene sin alteraciones graves.

El hallazgo en Altamira es relevante porque no existían registros científicos recientes de esta especie en el sur de Tamaulipas, más allá de un reporte aislado en el vivero La Retama hace siete años. 

En esta ocasión, además de observarse en la Isla de la Esperanza, se han identificado ejemplares en otros puntos ribereños del sistema lagunario del Champayán, lo que sugiere que podría tener una distribución más amplia de lo que se creía.

La salamandra cumple un papel clave como control biológico natural de insectos y es “prima cercana del ajolote”. Su presencia también funciona como un indicador biológico, ya que señala que el ambiente conserva buena calidad ecológica. 

Los ejemplares serán estudiados para registrar su comportamiento y posteriormente liberados en su hábitat.

“Este descubrimiento confirma la importancia de mantener intactos los espacios naturales; gracias a la decisión de no introducir infraestructura, hemos podido conservar especies únicas”, destacó Rivera García.


