Tamaulipas

Designa Américo Villarreal Anaya a nuevo secretario de Finanzas

Carlos Irán Ramírez González es el nuevo titular de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, tras la renuncia de Jesús Lavín Verástegui

El gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, designó a Carlos Irán Ramírez González como nuevo secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, tras la renuncia presentada por el Dr. Jesús Lavín Verástegui, quien se separa del cargo por motivos personales.

Cabe señalar que Lavín Verastegui, quien antes de llegar al gobierno del estado realizó algunas funciones en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de donde también fue director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, para después, a invitación de Américo Villarreal Anaya, integrarse al equipo rumbo a la gubernatura de Tamaulipas. 

Al obtener el triunfo bajo las siglas de MORENA, Villarreal Anaya lo designó como el encargado del equipo de transición, realizando un trabajo ejemplar y convirtiéndose en uno de sus colaboradores de confianza. 

Ya integrado en la estructura del gabinete, fue designado como secretario de Administración y, tras la renuncia de Adriana Lozano, el mandatario tamaulipeco lo designó como titular de la Secretaría de Finanzas, pero a tres años de culminar el sexenio, asume la determinación de presentar su renuncia argumentando motivos personales. 

Por su parte, Carlos Irán Ramírez González ha formado parte de esta administración desde su inicio, desempeñándose como subsecretario de Inversión en Entidades y Fideicomisos, así como subsecretario de Egresos, cargos en los que ha demostrado su compromiso con la eficiencia administrativa y la estabilidad financiera del estado.

Al realizar el nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya reconoció la labor realizada por el Dr. Lavín Verástegui y expresó su agradecimiento por su aportación al fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Asimismo, destacó que el nuevo titular asume el cargo con pleno conocimiento de los procesos internos de la secretaría y con el compromiso de mantener la disciplina fiscal que distingue a esta administración.


